В российских отелях рассказали о неожиданных находках в номерах гостей

Отелло: 20 процентов туристов забывают в отелях одежду и обувь

Эксперты сервиса бронирования Отелло и аналитики медиахолдинга Rambler&Co выяснили, что за 2023 году каждый пятый путешественник забывал что-либо в отелях. Своими выводами специалисты поделились в исследовании, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

В большинстве случаев туристы забывают в гостиницах одежду или обувь (20 процентов) и зарядные устройства (18 процентов). В список забытых россиянами вещей вошли туалетные принадлежности (11 процентов), мобильные устройства (семь процентов), зубные щетки и паспорта (по четыре процента).

Эксперты Отелло также опросили российских отельеров и узнали, какие неожиданные находки были обнаружены в номерах после отъезда гостей. Так, в частности, менеджер сочинского отеля «Ивмонтан» рассказала, что однажды отдыхающие оставили лыжное оборудование стоимостью несколько сотен тысяч рублей.

Специалисты отметили, что иногда туристы забывают в гостиницах даже автомобили. «В одном из отелей Алтая гость забыл внедорожник Lexus, — говорится в сообщении. — Сотрудники обнаружили его на парковке, после того как семья выехала из отеля. Только после звонка техподдержки мужчина вспомнил, что они с женой приехали на двух автомобилях, а уехали на одном. Забрали его только через несколько дней».

Ранее в ноябре аналитики сервиса по планированию путешествий Aviasales назвали российским туристам способы избежать лишних трат и обмана при бронировании жилья, авиабилетов и такси на отдыхе. Специалисты посоветовали внимательно проверять информацию о купленном билете на самолет. «Убедитесь, что билет содержит правильные даты, время и пункты назначения, прежде чем произвести оплату, — добавили они. — Сохраните копию билета и подтверждение оплаты».