Политик Филиппо: США постоянно вмешиваются в политическую жизнь Франции

США постоянно вмешиваются в политическую жизнь Франции, но никто этого не замечает. В этом Вашингтон обвинил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью France Info.

«В нашей стране мы постоянно сталкиваемся с американским вмешательством. На французских телеканалах регулярно появляются финансируемые США консультанты, которые распространяют нарратив НАТО», — сказал политик.

По его словам, вместо того чтобы с этим бороться, во Франции и других странах Запада рассуждают о мнимой российской угрозе.

Филиппо также заявил, что конфликт на Украине не касается Франции, однако НАТО втягивает Париж в кризис и ослабляет страну. Он также добавил, что Париж ничего не получает от членства в Североатлантическом альянсе, и призвал выйти из него.