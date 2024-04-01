Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 1 апреля 2024Мир

США обвинили во вмешательстве в политическую жизнь Франции

Политик Филиппо: США постоянно вмешиваются в политическую жизнь Франции
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Vincent Kessler / Reuters

США постоянно вмешиваются в политическую жизнь Франции, но никто этого не замечает. В этом Вашингтон обвинил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью France Info.

«В нашей стране мы постоянно сталкиваемся с американским вмешательством. На французских телеканалах регулярно появляются финансируемые США консультанты, которые распространяют нарратив НАТО», — сказал политик.

По его словам, вместо того чтобы с этим бороться, во Франции и других странах Запада рассуждают о мнимой российской угрозе.

Филиппо также заявил, что конфликт на Украине не касается Франции, однако НАТО втягивает Париж в кризис и ослабляет страну. Он также добавил, что Париж ничего не получает от членства в Североатлантическом альянсе, и призвал выйти из него.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанные в Дагестане боевики оказались связаны с террористами из «Крокуса». Какова была их роль?

      Россияне из затопленных сел вышли рыбачить во дворы

      Вторая ракетка России высказалась о возможном выступлении на Олимпиаде

      ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      В Японии начали бороться с подделывающими виски иностранцами

      Российский стилист предрек кроссовкам на танкетке возвращение в моду

      Россиянка побывала в Болгарии и описала ее фразой «напоминает Крым»

      Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      В России назвали возможных представителей страны на Олимпиаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше