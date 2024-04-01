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16:02, 1 апреля 2024Мир

Во Франции заявили о втягивании НАТО Парижа в конфликт на Украине

Политик Филиппо: НАТО втягивает Францию в конфликт на Украине

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Конфликт на Украине не касается Франции, однако НАТО втягивает Париж в кризис и ослабляет страну. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире France Info.

«Украинский конфликт нас не касается. Нас защищает наша армия и силы ядерного сдерживания», — рассказал политик.

Он также добавил, что Париж ничего не получает от членства в Североатлантическом альянсе и призвал выйти из него. Кроме того, Филиппо подчеркнул, что отправка денег и военной помощи Украине не помогает разрешить ситуацию. По его словам, она может быть урегулирована лишь путем переговоров.

Ранее Филиппо заявил, что Владимир Зеленский после 31 марта находится во главе Украины нелегитимно. Таким образом он отреагировал на решение о переносе президентских выборов из-за якобы недопустимости их проведения в военное время.

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      Максим Габриелян
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