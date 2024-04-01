Стало известно о пьяном диспетчере переезда на месте ДТП с поездом и автобусом

Власти сообщили о пьяном диспетчере переезда на месте ДТП с поездом и автобусом

На железнодорожном переезде под Переславлем-Залесским, на котором произошло ДТП с поездом и автобусом, работал пьяный диспетчер. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения», — написал глава региона.

По его словам, диспетчер поднял шлагбаум для въезда, а также подал разрешительные сигналы, тем самым пустив автобус на железнодорожный переезд.

О происшествии в селе Берендеево стало известно ранее 1 апреля. Число пострадавших на данный момент неизвестно, при этом восемь человек спасти не удалось.