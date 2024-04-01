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20:16, 1 апреля 2024Россия

Стало известно о пьяном диспетчере переезда на месте ДТП с поездом и автобусом

Власти сообщили о пьяном диспетчере переезда на месте ДТП с поездом и автобусом

Фото: ГУ МЧС Ярославской области

На железнодорожном переезде под Переславлем-Залесским, на котором произошло ДТП с поездом и автобусом, работал пьяный диспетчер. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения», — написал глава региона.

По его словам, диспетчер поднял шлагбаум для въезда, а также подал разрешительные сигналы, тем самым пустив автобус на железнодорожный переезд.

О происшествии в селе Берендеево стало известно ранее 1 апреля. Число пострадавших на данный момент неизвестно, при этом восемь человек спасти не удалось.

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