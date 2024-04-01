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08:51, 1 апреля 2024Мир

Трамп пожаловался на врагов в пасхальном поздравлении

В пасхальном поздравлении Трамп 161 раз пожаловался на врагов и судебную систему

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Пасхой. В праздничном послании он пожаловался на судебную систему страны и личных врагов. Свое поздравление экс-президент опубликовал на платформе Truth Social.

В пасхальной публикации содержалась 161 жалоба на неприятелей Трампа и представителей американской судебной системы, в том числе специального адвоката Джека Смита, которого политик назвал «невменяемым», и «ленивого» окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Трамп также пожаловался на президента США Джо Байдена и Министерство юстиции.

При этом экс-президент семь раз упомянул Пасху в своем поздравлении, пожелав всем счастливого праздника в начале и конце послания.

Ранее избирательный штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться перед миллионами христиан.

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      Елизавета Мытарева
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