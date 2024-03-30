Избирательный штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться перед христианами

Избирательный штаб бывшего президента США Дональда Трампа потребовал от американского лидера Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что он назначил на пасхальное воскресенье День видимости трансгендеров (движение ЛГБТ запрещено в России). Об этом сообщает The Daily Wire.

В окружении Трампа это решение действующего главы Белого дома назвали богохульством. В штабе политика также подчеркнули, что это является еще одним примером «наступления администрации Байдена на христианскую веру».

Ранее Белый дом сообщил, что мировые лидеры попросили Байдена не допустить победы Трампа на выборах. «Почти каждый из мировых лидеров [говорит], ты не можешь позволить ему [Трампу] победить (...) демократия поставлена на карту. Я не такой уж особенный, но я не Трамп», — рассказал американский лидер.

1 марта экс-президент США рассказал, что наплыв нелегальных мигрантов на границе Соединенных Штатов с Мексикой является результатом политики Байдена, а его последствия можно сравнить с войной.