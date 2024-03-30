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22:58, 30 марта 2024Мир

Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться перед христианами

Избирательный штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться перед христианами
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Избирательный штаб бывшего президента США Дональда Трампа потребовал от американского лидера Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что он назначил на пасхальное воскресенье День видимости трансгендеров (движение ЛГБТ запрещено в России). Об этом сообщает The Daily Wire.

В окружении Трампа это решение действующего главы Белого дома назвали богохульством. В штабе политика также подчеркнули, что это является еще одним примером «наступления администрации Байдена на христианскую веру».

Ранее Белый дом сообщил, что мировые лидеры попросили Байдена не допустить победы Трампа на выборах. «Почти каждый из мировых лидеров [говорит], ты не можешь позволить ему [Трампу] победить (...) демократия поставлена на карту. Я не такой уж особенный, но я не Трамп», — рассказал американский лидер.

1 марта экс-президент США рассказал, что наплыв нелегальных мигрантов на границе Соединенных Штатов с Мексикой является результатом политики Байдена, а его последствия можно сравнить с войной.

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      Марина Совина
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