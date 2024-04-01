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14:24, 1 апреля 2024Путешествия

Турист из КНР попытался вывезти из России звериные клыки в термосе и попался

Уссурийские таможенники обнаружили у туриста из Китая звериные клыки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Турист из КНР попытался вывезти из России звериные клыки и попался на таможне. Об этом сообщается на странице Дальневосточного таможенного управления в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что уссурийские таможенники обнаружили клыки (предположительно, волка) в термосе и маникюрном наборе китайского путешественника. Он рассказал, что получил их от друга и вез в подарок сыну.

Против мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф — до трехкратного размера стоимости товаров с конфискацией.

Ранее пассажир из Таджикистана привез в Россию 300 шампуров и коробку приправы для шашлыка и попался на таможне. Мужчина признался, что эти товары были нужны ему для работы.

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      Марина Черняк
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