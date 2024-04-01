В Армению прибыли военные инструкторы из США

Минобороны Армении сообщило о прибытии в страну военных инструкторов США

Американские военные инструкторы прибыли в Армению в рамках двустороннего оборонного сотрудничества. Об этом сообщило Минобороны республики.

Группа мобильных инструкторов прибыла в страну 1 апреля. Сообщается, что до 5 апреля они будут проводить учения по обмену опытом со служащими Управления информации и по связям с общественностью Минобороны, а также государственного учреждения «Зинуж медиа».

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна «выбрала путь демократии», а поэтому считает своими основными союзниками США и Евросоюз. При этом он подчеркнул, что не считает такую политику «принципиальным поворотом».

В начале марта Мирзоян обсудил ситуацию на Южном Кавказе со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луисом Боно. Стороны затронули процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.