Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:30, 1 апреля 2024Бывший СССР

В Армению прибыли военные инструкторы из США

Минобороны Армении сообщило о прибытии в страну военных инструкторов США
СюжетМинобороны:

Фото: Alex McBride / Getty Images

Американские военные инструкторы прибыли в Армению в рамках двустороннего оборонного сотрудничества. Об этом сообщило Минобороны республики.

Группа мобильных инструкторов прибыла в страну 1 апреля. Сообщается, что до 5 апреля они будут проводить учения по обмену опытом со служащими Управления информации и по связям с общественностью Минобороны, а также государственного учреждения «Зинуж медиа».

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна «выбрала путь демократии», а поэтому считает своими основными союзниками США и Евросоюз. При этом он подчеркнул, что не считает такую политику «принципиальным поворотом».

В начале марта Мирзоян обсудил ситуацию на Южном Кавказе со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луисом Боно. Стороны затронули процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

      В России ответили на признание Эстонии в присутствии сил НАТО на Украине

      Турист из КНР попытался вывезти из России звериные клыки в термосе и попался

      На Украине назвали завышенные ожидания проблемой для вступления в ЕС

      Признание бандита в снабжении оружием террористов попало на видео

      В России заявили о плохо продаваемой риторике США по теракту в «Крокусе»

      В СВР сравнили теракт в «Крокусе» с ракетными обстрелами и атаками диверсантов

      США назвали главными выигравшими от ограничений добычи нефти ОПЕК+

      Путин поручил снизить уровень бедности в России

      В Казахстане предотвратили теракт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше