В Белоруссии задержали завербованных украинскими спецслужбами местных жителей

ОНТ: КГБ Белоруссии задержало завербованных Украиной местных жителей

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал 12 местных жителей, завербованных украинскими спецслужбами. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Спецслужба узнала, что они должны были оборудовать схроны на территории республики и переправить туда взрывчатку. В дальнейшем ее планировалось использовать для совершения терактов, в том числе на территории России.

Один из задержанных, сотрудник новополоцкого предприятия «Нафтан» Сергей Еремеев, сознался в причастности к подрыву двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Он использовал взрывчатку, поставленную в Белоруссию по этому каналу.

