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12:05, 1 апреля 2024Бывший СССР

В Эстонии заявили о неспособности ВСУ сдержать российское наступление

Полковник СО Эстонии Мэрк: без помощи США Украине придется отступить

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны сдержать высокий темп российского наступления, без помощи США Киев будет вынужден стремительно сокращать фронт. Об этом в ходе телеэфира заявил полковник Сил обороны (СО) Эстонии Янно Мэрк, передает портал ERR.ee.

«Если военная помощь США не будет увеличена, Украине все равно придется отступить, или отдать некоторые районы, или сократить фронт, потому что при его нынешней протяженности Украине будет очень трудно удерживать его с нынешними ресурсами», — передаются в публикации слова военного.

Он добавил, что Российская армия использует застой в поставках военной помощи Киеву, резко повысив интенсивность артиллерийских ударов. По словам полковника, это тактика направлена на подрыв воли бойцов ВСУ к сопротивлению.

Ранее о неспособности Вашингтона поставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) рассказали в США. По словам американского миллиардера Дэвида Сакса, в стране просто не осталось систем ПВО, которые можно отдать иностранцам.

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      Глеб Палехов
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