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10:33, 1 апреля 2024Мир

В США заявили о неспособности Вашингтона поставлять Киеву системы ПВО

Миллиардер Сакс: США не могут поставлять системы ПВО на Украину
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США не могут поставлять системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украину. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«У США нет систем ПВО для поставок Украине», — написал он.

По мнению миллиардера, предоставление Украине дополнительной военной помощи на 61 миллиард долларов не изменит этого факта.

Сакс предложил начать переговоры по мирному урегулированию конфликта. «Просите мира, пока оставшаяся часть страны еще не уничтожена», — заключил он.

Ранее Сакс назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) крупнейшим разгромом в современной истории. Предприниматель подчеркнул, что к этому привела безрассудная помощь Вашингтона Киеву.

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      Виктория Кондратьева
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