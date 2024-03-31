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22:23, 31 марта 2024Мир

В США назвали контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом

Сакс назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом в современной истории

Фото: Unsplash

Американский миллиардер Дэвид Сакс прокомментировал высказывание Илона Маска о вероятной потере Украиной всех черноморских территорий. Об этом Сакс написал в социальной сети X.

Сакс назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом в современной истории. По его мнению, российская артиллерия обрушивалась на украинские танки «с сильно укрепленных позиций».

По мнению бизнесмена, безрассудная помощь Вашингтона Киеву привела к нынешнему положению Украины. «Эти люди — глупцы, к которым не должно оставаться никакого доверия», — отметил он.

Ранее Маск заявил, что Киеву грозит потеря Одессы и доступа к Черному морю при затягивании конфликта с Россией. «Я рекомендую решить вопрос переговорами, прежде чем до этого дойдет», — призвал он.

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      Марина Совина
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