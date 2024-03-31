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00:28, 31 марта 2024Интернет и СМИ

Илон Маск заявил об угрозе потери Черного моря Украиной

Илон Маск призвал к переговорам с РФ до потери Киевом доступа к Черному морю

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Киеву грозит потеря Одессы и доступа к Черному морю в случае, если конфликт с Россией затянется. Об этом заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Украина трагически растратила жизни солдат, атакуя более крупную армию с глубоко эшелонированной обороной, минными полями и более мощной артиллерией, при этом имея недостаток в бронетехнике и не имея превосходства в воздухе! Любой дурак мог это предсказать», — написал Маск.

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      Александра Синицына
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