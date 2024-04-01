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10:25, 1 апреля 2024Мир

В Европе усомнились в помощи США в случае войны с Россией

Глава Rheinmetall Паппергер: США не придут Европе на помощь в случае войны с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Leonhard Simon / Reuters

США, несмотря на союзнические соглашения по НАТО, не придут Европе на помощь в случае эскалации полномасштабной войны с Россией или любым другим крупным противником. Такое мнение выразил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете The Financial Times (FT).

«[Теперь] США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе», — заявил предприниматель, предположив, что если в Азии начнется вооруженный конфликт, то «Белый дом сосредоточится на нем, а Европа останется абсолютно одна», а новых гарантий о защите от Вашингтона «больше не будет».

Ранее глава оружейного концерна призвал страны Европейского союза отказаться от предпочтений национальных лидеров отрасли и создать более крупные специализированные военно-промышленные группы для конкуренции с соперниками из США. «Нам нужны такие крупные [оборонные] компании в Европе», — подкрепил он собственную мысль о повышении стратегической автономии Европы от НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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