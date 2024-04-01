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09:33, 1 апреля 2024Россия

В Госдуме ответили на слова Буданова о железной дороге в новые регионы России

Шеремет назвал фобией Киева строительство железной дороги в новые регионы РФ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) говорят о том, что для Киева строительство железной дороги через новые регионы России является фобией, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на слова Буданова, который заявлял, что серьезную проблему для Украины может составлять строительство железной дороги в новые регионы России. По словам главы ГУР, украинская военная разведка в принципе имеет соответствующий опыт, чтобы справиться с сухопутным участком железной дороги.

«Угрозы Буданова — это слова террориста. Для киевского режима любые успехи России, в том числе такие как строительство новой железной дороги в Крым, — это фобия и мания», — сказал Шеремет.

По его мнению, Буданов не сможет уйти от ответственности за все угрозы и диверсии на территории России.

О том, что в России появится альтернатива Крымскому мосту, в марте сообщал президент Владимир Путин. Он анонсировал восстановление железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Глава государства отметил, что в стране продолжат восстанавливать железную дорогу, которая идет из Ростовской области через Донбасс и Новороссию. Президент пообещал, что скоро железнодорожные составы проедут в Севастополь.

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      Анастасия Шейкина
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