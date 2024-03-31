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21:17, 31 марта 2024Бывший СССР

На Украине сочли проблемой строительство железной дороги в новые регионы России

Буданов назвал строительство ж/д в новые регионы РФ проблемой для Украины
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Globallookpress.com

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире телемарафона назвал возможной проблемой для Киева строительство железной дороги в новые регионы России. Его слова приводит РИА Новости.

Он подтвердил, что работы по восстановлению сообщения Донецкой народной республикой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом действительно ведутся.

«Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — считает Буданов.

По словам главы ГУР, военная разведка в принципе имеет соответствующий опыт, чтобы справиться с сухопутным участком железной дороги.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что кольцевая железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом заработает к концу 2024 года.

О появлении новой ветки железной дороги 18 марта объявил президент России Владимир Путин. Проектирование маршрута ведется с ноября.

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      Марина Совина
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