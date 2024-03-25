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12:02, 25 марта 2024Среда обитания

Названы сроки открытия альтернативного Крымскому мосту маршрута

Сальдо: железная дорога от Ростова-на-Дону в Крым заработает к концу 2024

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Кольцевая железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом заработает к концу 2024 года. Когда ожидать запуска движения по альтернативному Крымскому мосту маршруту, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

Сроки названы в соответствии с календарными графиками строителей, предоставленными на утверждение крымским властям. По словам Сальдо, работы идут в четырех присоединенных к России субъектах. Из Ростова-на-Дону поезда последуют через Бердянск до Мелитополя, а затем в сторону полуострова.

О появлении новой ветки железной дороги ранее объявил президент России Владимир Путин. Проектирование маршрута ведется с ноября. Планы по строительству другой, более безопасной альтернативы Крымскому мосту — подводного тоннеля под Керченским проливом — Кремль назвал чушью. По сообщениям американских СМИ, проект должен был осуществляться совместно с Китаем.

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      Виктория Клабукова
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