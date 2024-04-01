Глава ЛДПР Слуцкий призвал признать Зеленского международным террористом

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо признать международным террористом, считает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. С таким призывом он выступил в Telegram.

По словам политика, глава государства выбрал путь «прямого террора» на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. «Украинский след буквально фосфоресцирует в деле о расследовании трагедии в "Крокусе"», — отметил он.

Слуцкий также обвинил Вашингтон в том, что они обеляют террористическую деятельность. Политика американских властей может привести к тому, что США признают государством, спонсирующим терроризм, предупредил он.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал присвоить спецоперации статус контртеррористической из-за выявленных фактов причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле». Он указал, что статус КТО для СВО поможет перейти на новый формат борьбы с терроризмом.