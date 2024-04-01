В Госдуме после «Крокуса» призвали присвоить СВО статус контртеррористической

Депутат Шеремет: СВО должна получить статус конртеррористической после «Крокуса»

Специальной военной операции (СВО) нужно присвоить статус контртеррористической, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, такое решение может быть принято из-за уже выявленных фактов причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости.

«С учетом появившихся фактов причастности Украины к теракту в Подмосковье, считаю целесообразным рассмотреть вопрос изменения статуса специальной военной операции на контртеррористическую (КТО)», — сказал парламентарий.

По его мнению, со стороны Украины исходит террористическая угроза, поэтому статус КТО для СВО поможет перейти на новый формат борьбы с терроризмом. Помимо этого, статус также автоматически приравняет западные страны, поддерживающие Вооруженные силы Украины (ВСУ), к соучастникам и спонсорам международного терроризма.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, пострадали еще 695 человек.

Как сообщили в Следственном комитете России, обвиняемые по делу о терактах на допросах рассказали, что после атаки направлялись в Киев. По словам фигурантов, им обещали передать денежное вознаграждение на территории Украины. В офисе Владимира Зеленского причастность Киева к теракту, в свою очередь, опровергли.

Дискуссии о присвоении спецоперации статуса КТО возникали в России и ранее. В Кремле, комментируя в январе 2023 года соответствующую инициативу, заявляли, что не рассматривают вопрос о смене статуса СВО. Там также подчеркивали, что переформатирование СВО в контртеррористическую операцию — прерогатива верховного главнокомандующего.