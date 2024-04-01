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10:14, 1 апреля 2024Россия

В Госдуме после «Крокуса» призвали присвоить СВО статус контртеррористической

Депутат Шеремет: СВО должна получить статус конртеррористической после «Крокуса»

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Специальной военной операции (СВО) нужно присвоить статус контртеррористической, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, такое решение может быть принято из-за уже выявленных фактов причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости.

«С учетом появившихся фактов причастности Украины к теракту в Подмосковье, считаю целесообразным рассмотреть вопрос изменения статуса специальной военной операции на контртеррористическую (КТО)», — сказал парламентарий.

По его мнению, со стороны Украины исходит террористическая угроза, поэтому статус КТО для СВО поможет перейти на новый формат борьбы с терроризмом. Помимо этого, статус также автоматически приравняет западные страны, поддерживающие Вооруженные силы Украины (ВСУ), к соучастникам и спонсорам международного терроризма.

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22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, пострадали еще 695 человек.

Как сообщили в Следственном комитете России, обвиняемые по делу о терактах на допросах рассказали, что после атаки направлялись в Киев. По словам фигурантов, им обещали передать денежное вознаграждение на территории Украины. В офисе Владимира Зеленского причастность Киева к теракту, в свою очередь, опровергли.

Дискуссии о присвоении спецоперации статуса КТО возникали в России и ранее. В Кремле, комментируя в январе 2023 года соответствующую инициативу, заявляли, что не рассматривают вопрос о смене статуса СВО. Там также подчеркивали, что переформатирование СВО в контртеррористическую операцию — прерогатива верховного главнокомандующего.

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      Анастасия Шейкина
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