В Испании заявили о невыполнении обязательств по обороне в рамках НАТО

El País: Испании трудно выполнить показатели в два процента ВВП на оборону

Испании трудно выполнить показатели в два процента ВВП на оборону к 2029 году в рамках членства в НАТО, так как новый государственный бюджет не одобрен парламентом. Об этом сообщает газета El País.

«Министерство обороны ожидало, что в 2023 году военные расходы достигнут 1,40 процентов, но сильный экономический рост Испании (ее ВВП вырос на 2,5%, что в пять раз больше, чем в среднем по еврозоне) оставил для достижения этой цели 16 десятых. Продление прошлогодних бюджетов также вызывает замедление роста расходов», — отмечается в материале издания.

Таким образом, Испания находится на дне списка членов НАТО по проценту трат на оборону, обходя только Люксембург и Бельгию. В связи с этим Министерство обороны страны ищет различные способы финансирования вооруженных сил, включая систему кредитования. Однако авторы материала подчеркивают, что в рамках своих трат Испания выполняет ряд важных функций, включая участие в зарубежных миссиях.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны-участники альянса потратят на оборону 380 миллиардов долларов в 2024 году. Таким образом, они выйдут на показатель в два процента от суммарного ВВП всех европейских членов пакта.