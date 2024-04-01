В Кремле пообещали дать оценку кризису легитимности Зеленского

Песков: Москва проанализирует кризис легитимности Зеленского

Москва проанализирует политические последствия истечения 20 мая президентских полномочий Владимира Зеленского. Дать оценку кризису легитимности украинского лидера пообещал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В мае, действительно, наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию, с тем чтобы заявить о своей позиции», — приводятся в публикации слова спикера президента России.

Он также призвал не торопиться с окончательными выводами о легитимности Зеленского.

Ранее статус украинского лидера после 20 мая прокомментировали в Госдуме. По словам депутата Михаила Шеремета, на Украине запущен процесс узурпации власти.