Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 1 апреля 2024Бывший СССР

В Кремле пообещали дать оценку кризису легитимности Зеленского

Песков: Москва проанализирует кризис легитимности Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Москва проанализирует политические последствия истечения 20 мая президентских полномочий Владимира Зеленского. Дать оценку кризису легитимности украинского лидера пообещал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В мае, действительно, наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию, с тем чтобы заявить о своей позиции», — приводятся в публикации слова спикера президента России.

Он также призвал не торопиться с окончательными выводами о легитимности Зеленского.

Ранее статус украинского лидера после 20 мая прокомментировали в Госдуме. По словам депутата Михаила Шеремета, на Украине запущен процесс узурпации власти.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

      Стали известны подробности о смерти звезды «Дома-2»

      МИД России передал Украине досудебные претензии

      Появились кадры массовой аварии с троллейбусом в российском городе

      Путин поручил до лета предусмотреть одно изменение в ЕГЭ

      Появилось видео уничтожения стратегически важного для ВСУ моста

      Кержаков объяснил решение остаться жить в Сербии после увольнения

      Стала известна причина задержки поставок Украине снарядов из Швеции

      Бывшего заместителя российского министра задержали за миллионную взятку

      В Москву придут заморозки до минус трех градусов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше