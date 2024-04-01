«360»: в конце недели в Москву придут заморозки до минус трех градусов

В ближайшие выходные в Москву и Подмосковье придут заморозки до минус трех градусов. Об этом жителей столичного региона предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова приводит телеканал «360».

По словам синоптика, снижение температуры начнется в среду, 3 апреля, с небольших кратковременных дождей, однако сильнее всего похолодает в четверг и пятницу, 4 и 5 апреля. В четверг столбики термометров покажут от плюс шести до девяти градусов, а в ночь на пятницу они опустятся до минус трех градусов, после чего днем потеплеет не более чем до плюс семи градусов, отметил он. «Мы попадаем в тыловую часть циклона. Ветер переходит с юго-западного на северо-западный, потом в северный. Несмотря на то что вынос передней части циклона идет с Балкан, в тыловой части — холодный воздух с Кольского полуострова и из Карелии, где зимняя погода. Это еще хорошо, что мы обойдемся небольшим минусом, могло быть посерьезнее», — поделился информацией Шувалов.

Ранее в этот же день стало известно, что в начале этой недели погода в столичном, а также в ряде других регионов будет соответствовать июньской.