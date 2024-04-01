В столице зафиксирован тройной рекорд тепла

В Москву пришла рекордная жара. В столице в понедельник, 1 апреля, был зафиксирован тройной рекорд тепла, сообщил центр погоды «Фобос».

В полдень максимальная температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ достигла отметки в плюс 20,3 градуса Цельсия. Таким образом столбики термометров оказались выше суточного рекорда на 2,5 градуса. Он ранее был достигнут в 1983 году. Кроме того, сегодняшняя температура оказалась самой ранней за всю историю наблюдений. До этого рекорд ранней даты был 4 апреля 1990 года. Кроме того, 1 апреля стало самым теплым днем с начала года.

Отмечается, что прогрев воздуха продолжается. Точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21:00. Синоптики спрогнозировали, что во вторник, 2 апреля, суточный температурный рекорд будет обновлен снова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы и области о том, что в ближайшие выходные в Москву и Подмосковье придут заморозки до минус трех градусов. Холодать начнет в среду, 3 апреля. В этот день в столицу придут кратковременные дожди. При этом пик холода наступит в четверг и пятницу, 4 и 5 апреля.