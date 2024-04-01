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13:09, 1 апреля 2024Силовые структуры

В РФ силовик проехался на капоте 1,5 километра для поимки воров и попал на видео

Полицейский из Орска проехал 1,5 км на капоте автомобиля, чтобы задержать воров

Полицейский из Орска проехал 1,5 километра на капоте автомобиля для задержания злоумышленников, подозреваемых в серии краж. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики подбегают к пытающемуся скрыться из двора автомобилю. Двое из них умудряются зацепиться за дверь и капот отдаляющейся машины.

Как уточняет официальный представитель ведомства, подозреваемые в серии краж из дачных домов попали в поле зрения полиции в начале года. Вскоре личности предполагаемых воров были установлены, а сотрудники МВД на трех машинах выехали для их задержания. В одном из дворов силовики заметили автомобиль сообщников, однако те, увидев полицейских, попытались скрыться. Тогда один из оперативников зацепился за дверь машины злоумышленников, но не смог удержаться на ней, а другой проехал на капоте 1,5 километра, разбив лобовое стекло и применив табельное оружие.

Спустя некоторое время его коллеги задержали двух мужчин и 15-летнего пасынка одного из них. В их автомобиле была обнаружена часть похищенного имущества. Возбуждено несколько уголовных дел по статье 158 («Кража») УК РФ.

Ранее сотрудники МВД в Иркутской области задержали бывшего заместителя министра лесного комплекса региона за миллионную взятку. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по трем статьям, среди которых 290 и 291 («Дача и получение взятки») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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