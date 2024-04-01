В России с 1 апреля изменились правила продажи табачной продукции

С 1 апреля в России изменились правила продажи табачной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгения Федотова.

Вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере, уточнил эксперт.

Федотов считает, что это логичный этап после введения обязательных лицензий на эти виды деятельности. Закон был подписан в июне прошлого года, а лицензии начали выдавать с 1 сентября.

Эксперт отмечает, что такой контроль поможет сократить долю контрафакта табачной и никотинсодержащей продукции на рынке и благоприятно повлияет на производителей и импортеров.

Ранее Клинцовский городской суд Брянской области вынес приговор в отношении жителя Ярославля, который хотел продать нелегальные табачные изделия на сумму более 13 миллионов рублей. По данным ведомства, в августе 2018 года ярославец перевозил из Белоруссии 180,5 тысячи пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму не менее 13,6 миллиона рублей.