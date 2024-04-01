В России объяснили желание перестать считать талибов террористами

Дипломат Орджоникидзе: у России и талибов нет серьезных проблем

У России и «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) нет серьезных проблем, поэтому Москва хочет перестать считать сторонников движения террористами. Об этом «Известиям» рассказал бывший заместитель генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе. По его словам, самое главное во всем этом — талибы полностью контролируют Афганистан.

«Очень часто в истории международных отношений… государства исходили из того, что надо признавать реальность на земле. Вот нравится, не нравится кому-то — раз реальность на земле такова, то надо и признавать те политические силы, те политические партии, которые стоят во главе того или иного государства. Самое главное, что они контролируют власть в стране», — сказал дипломат.

Ранее 1 апреля стало известно, что российские МИД и Минюст прорабатывают исключение «Талибана» из реестра террористических организаций. Однако окончательное решение будет принимать руководство России, указали «Газете.Ru» во внешнеполитическом ведомстве.

В конце марта верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада заявил, что женщин за супружескую измену стоит побивать камнями. По его словам, права женщин, за которые выступает международное сообщество, противоречат шариату.