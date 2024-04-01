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16:04, 1 апреля 2024Экономика

В России определят параметры налоговой амнистии

Параметры налоговой амнистии в России определят до 31 июля 2024 года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России определят параметры налоговой амнистии до конца июля 2024 года. Соответствующее поручение дал правительству президент страны Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

В поручении главы государства речь идет о налогоплательщиках, «которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов». Налоговая амнистия должна будет исключать возможность доначисления налогов, начисления пеней и штрафов, а также привлечения таких налогоплательщиков к уголовной ответственности, сказано в документе.

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Механизм амнистии будет разрабатываться правительством совместно с Советом Федерации и Госдумой, ответственными за исполнение поручения президента назначены глава кабмина Михаил Мишустин, спикер СФ Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Доклад должен быть представлен Путину до 31 июля текущего года, в эти же сроки власти должны подготовить поправки в законодательство в части справедливого налогообложения.

Владимир Путин ранее заявил о введении амнистии для некрупных компаний, которые использовали схемы налоговой оптимизации, в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля. Глава государства также подчеркнул, что работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов.

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