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13:55, 29 февраля 2024Экономика

Путин предложил ввести налоговую амнистию для некрупных компаний

Путин поручил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос введения амнистии для некрупных компаний, которые использовали схемы налоговой оптимизации, а также проработать ее параметры. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

В том числе речь идет о тех компаниях, которые прибегали к практике дробления бизнеса для ухода от налогов. По словам главы государства, для таких предпринимателей никаких штрафов и пересчетов налогов не будет. Путин также подчеркнул, что работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов.

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Кроме того, президент выступил с инициативой по снижению кредитной нагрузки на предпринимателей. «Предлагаю предоставить некрупному бизнесу специальное право — раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории», — сказал он. При этом в целом налоговый режим для предприятий среднего и малого бизнеса должен быть смягчен, подчеркнул Путин.

Глава государства в ходе выступления также предложил списать 2/3 задолженности по кредитам, предоставленным регионам. По его словам, согласно предварительной оценке, это позволит регионам сохранить 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы. «Эти деньги должны быть направлены на инвестиции и инфраструктурные программы», — сказал Путин.

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