Путин предложил ввести налоговую амнистию для некрупных компаний

Путин поручил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос введения амнистии для некрупных компаний, которые использовали схемы налоговой оптимизации, а также проработать ее параметры. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

В том числе речь идет о тех компаниях, которые прибегали к практике дробления бизнеса для ухода от налогов. По словам главы государства, для таких предпринимателей никаких штрафов и пересчетов налогов не будет. Путин также подчеркнул, что работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов.

Кроме того, президент выступил с инициативой по снижению кредитной нагрузки на предпринимателей. «Предлагаю предоставить некрупному бизнесу специальное право — раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории», — сказал он. При этом в целом налоговый режим для предприятий среднего и малого бизнеса должен быть смягчен, подчеркнул Путин.

Глава государства в ходе выступления также предложил списать 2/3 задолженности по кредитам, предоставленным регионам. По его словам, согласно предварительной оценке, это позволит регионам сохранить 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы. «Эти деньги должны быть направлены на инвестиции и инфраструктурные программы», — сказал Путин.