В России с 1 апреля изменился экзамен на получение водительских прав

В России с 1 апреля изменился регламент экзамена на получение водительских прав

В России с 1 апреля изменился регламент экзамена на получение водительских прав, который разработало МВД России. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, теперь инспектор-экзаменатор должен сидеть не справа от водителя, как это было до сих пор, а на заднем сиденье. Дело в том, что ранее в случае ДТП часто именно экзаменатора суд признавал виновным: согласно российскому законодательству, обучающий вождению приравнивается к водителю. Теперь подобная практика уйдет в прошлое. В то же время, это нововведение коснется только случаев, когда практический экзамен в ГИБДД проходит на автомобиле автошколы.

Также перестанут пускать на экзамен тех, кто не явился в военный комиссариат после получения повестки. Ожидается, что это ограничение, а также его отмена будет отображаться в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет или состоящих на нем, когда тот заработает.

Еще одно изменение — запрет на один год допуска к сдаче экзаменов гражданам, которые подвергнуты административному наказанию за вождение в пьяном виде или отказались проходить медосмотр.

Также в перечне ужесточений — увеличение срока между попытками сдать экзамены. Если ученик провалил три попытки, последующие возможны только через полгода, но не позднее девяти месяцев.

Есть в регламенте и послабление. С 1 апреля в ходе сдачи практического экзамена в ГИБДД допускается получение семи штрафных баллов, а не пяти, как это было ранее.

Кроме того, есть в документе и техническое уточнение: если в процессе сдачи экзаменов у гражданина истечет срок действия паспорта или медицинской справки, то процесс приостановят до предъявления кандидатом действующих документов. Эти ограничения существовали и ранее, однако их решили дополнительно отразить в регламенте.

Ранее автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что с 1 апреля шанс получить водительского удостоверение с первого раза станет выше, потому что возрастет количество допустимых во время экзамена ошибок.