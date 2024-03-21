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06:56, 21 марта 2024Россия

Россиянам рассказали об изменениях правил сдачи экзаменов на права с 1 апреля

Автоэксперт Ракитин: с 1 апреля шанс получить права с первого раза станет выше

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

С 1 апреля шанс получить водительского удостоверение с первого раза станет выше, потому что возрастет количество допустимых во время экзамена ошибок, рассказал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Об изменениях правил сдачи он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Увеличение количества штрафных баллов

«Главное изменение, которое повлияет на процесс сдачи экзамена по вождению в городе, — увеличится допустимое количество ошибок. Также изменятся грубые ошибки, средние и ошибки, которые можно допустить — последних станет больше», — отметил Ракитин.

Сегодня для сдачи экзамена по вождению необходимо получить менее пяти штрафных баллов, а с 1 апреля — семи.

Срок до пересдачи экзамена вырастет

Автоэксперт сообщил, что с 1 апреля произойдет изменение в сроках пересдачи экзамена после трех неудачных попыток.

«На пересдачу теперь будут отправлять не через три месяца, как сейчас, а через полгода. С одной стороны, это плохо. А с другой стороны, человек сможет лучше подготовиться и сдать экзамен сразу на первой пересдаче», — добавил он.

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Контроль за лицензиями автошкол

Кроме того, Ракитин рассказал, что с 1 апреля право обучать водителей будет только у автошкол, имеющих лицензию.

«То есть ученик должен тщательно проверить документы у школы, чтобы понять, что она действительно сертифицирована и в ней можно учиться. Эта история связана с лицензированием автошкол. Государство за это давно взялось», — отметил эксперт.

Изменится замена иностранных прав

Также автоэксперт сообщил, что произойдут изменения в замене иностранных водительских удостоверений на российские.

«Есть нюансы по поводу получения водительского удостоверения граждан, которые получали его в Турции, Азербайджане и так далее. Теперь они в течение года должны будут пересдать экзамен», — заключил Ракитин.

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      Алена Шевченко
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