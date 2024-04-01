В России школьник получил травму головы после встречи с незнакомцем с молотком

78.ru: в Ленобласти школьник получил травму головы после встречи с незнакомцем

В Рощино Ленинградской области 13-летний школьник получил травму головы после встречи с незнакомцем с молотком. Об этом стало известно 78.ru.

Пострадавший российский подросток пояснил, что накануне днем у дома № 49 на улице Шалавина на него напал мужчина. Он распылил перцовый газ в глаза юноше, ударил по шлему молотком, повалил на землю и стал бить.

У школьника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. По его словам, на вид нападавшему было около 40 лет, он славянской внешности.

Отец пострадавшего обратился в правоохранительные органы. Полицейские начали разыскивать подозреваемого и выяснять другие обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в московском метро группа 17-летних подростков избила незнакомого мужчину.