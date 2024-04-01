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07:54, 1 апреля 2024Россия

В России зафиксировали рост тревоги после теракта в «Крокусе»

Социологи ФОМ зафиксировали рост тревоги у россиян после теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Unsplash.com

Социологи зафиксировали рост тревоги среди россиян после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом со ссылкой на данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ) пишут «Ведомости».

По информации исследовательского центра, с 22 по 25 марта 34 процента опрошенных назвали теракт в концертном зале Красногорска самым запоминающимся событием. Следом за этим событием была специальная военная операция на Украине (21 процент) и выборы президента (13 процентов).

В этот же период тех россиян, которые испытывали тревогу на фоне произошедшего в «Крокусе», увеличилось на восемь процентных пунктов — специалисты зафиксировали рост с 34 процентов 10 марта до 42 процентов 25 марта. Соответственно, число опрошенных, которые после теракта в «Крокусе» чувствовали себя спокойно, снизилось с 58 до 51 процента.

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Высокий уровень тревожности россиян после теракта в «Крокусе» помимо социологов также фиксируют и психологи из МЧС, Российского Красного Креста, НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского и специалисты из онлайн-сервисов. Число обращений россиян за помощью пока не снижается.

О том, что в России выросло число обращений к психологам, сообщали ранее сервисы Zigmund.Online, Alter, YouTalk и «Хронос». Доктор психологических наук Вера Никишина в разговоре с «Лентой.ру» тогда рассказывала, что для того, чтобы помочь пережить трагедию и тяжелое психологическое состояние, нужно установить четкий ритм и последовательность действий на протяжении дня. Чем более стабильным будет образ жизни человека в первые дни после столкновения с травматическим событием, тем меньше рисков и возможных последствий оно даст в будущем, подчеркивала она.

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      Анастасия Шейкина
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