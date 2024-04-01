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11:32, 1 апреля 2024Россия

В Совфеде заявили о загнавшем себя в капкан из-за одного решения Зеленском

Сенатор Джабаров: Зеленский загнал себя в тупик в ситуации с выборами на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Решением отменить президентские выборы на Украине Владимир Зеленский загнал себя в тупик. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По словам политика, в настоящий момент любое решение Зеленского относительно выборов имело бы негативные последствия для него самого. Так, если бы Зеленский согласился провести голосование, то потерпел бы поражение, пояснил Джабаров. При непроведении выборов, что и было сделано на Украине, Зеленский потеряет легальность на своем посту, отметил сенатор.
«Поэтому он сейчас попал в капкан, который сам себе создал», — сказал Джабаров и добавил, что для Зеленского начинается «очень тяжелый период существования».

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил электоральную процедуру, объяснив свое решение тем, что выборы сейчас «не ко времени».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров обвинил Зеленского в узурпации власти. Он напомнил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.

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      Алан Босиков
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