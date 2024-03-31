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23:21, 31 марта 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине

Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский узурпировал власть через отмену выборов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране. С таким мнением он выступил в беседе с «Известиями».

Килинкаров обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине через отмену выборов и напомнил, что его полномочия на посту президента страны заканчиваются 21 мая.

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«Но я думаю, что внутри Украины сейчас активизируется политический процесс на фоне поражения, условно говоря, на линии фронта, чем ярче эти поражения будут, тем сильнее будет противодействие режиму Зеленского внутри самой Украины», — предположил он.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов исключил проведение выборов весной 2024 года. «Выборы можно будет провести только тогда, когда будет закончено военное положение», — объяснил он.

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      Марина Совина
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