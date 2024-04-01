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11:53, 1 апреля 2024Мир

В США указали на неспособность предотвратить потерю Украиной территорий

Американский офицер Дэвис: помощь США не предотвратит потерю Украиной территорий

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Помощь США не предотвратит потерю Киевом территорий, она только откладывает неизбежное поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). На неспособность поддержки Вашингтона помешать этому указал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Если Конгресс США передаст 60 миллиардов долларов, это увеличит цену, которую Украине придется заплатить перед тем, как потерпеть крах», — отметил офицер.

По словам американского военного, Киев столкнется с колоссальными потерями военных и территорий перед началом переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Дэвис заявил, что США позорятся в конфликте на Украине и не могут признать поражение. Он призвал Вашингтон отказаться от высокомерия и признать, как обстоят дела на местах.

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      Семен Александров
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