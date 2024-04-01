Американский офицер Дэвис: помощь США не предотвратит потерю Украиной территорий

Помощь США не предотвратит потерю Киевом территорий, она только откладывает неизбежное поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). На неспособность поддержки Вашингтона помешать этому указал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Если Конгресс США передаст 60 миллиардов долларов, это увеличит цену, которую Украине придется заплатить перед тем, как потерпеть крах», — отметил офицер.

По словам американского военного, Киев столкнется с колоссальными потерями военных и территорий перед началом переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Дэвис заявил, что США позорятся в конфликте на Украине и не могут признать поражение. Он призвал Вашингтон отказаться от высокомерия и признать, как обстоят дела на местах.