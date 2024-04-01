В Японии начали бороться с подделывающими виски иностранцами

Японский виски разрешили производить только с использованием местной воды

С 1 апреля 2024 года, для того чтобы называть алкогольную продукцию «японским виски», необходимо соблюдать ряд правил, среди которых использование при производстве только местной воды. О мерах, принятых Японской ассоциацией производителей спиртных напитков и ликеров для борьбы с имитацией местной продукции, пишет South China Morning Post.

В публикации отмечается, что еще одним требованием, соблюдение которого теперь необходимо для признания виски японским, является его выдержка в сыром виде в бочках на территории страны в течение не менее трех лет.

Одобренные изменения связывают с тем, что на фоне резкого роста популярности и удорожания японского виски многие иностранные производители маркируют свои спиртные напитки как произведенные в стране, не имея к ней никакого отношения. Отмечается, что, хотя санкции для нарушителей пока не предусмотрены, бизнес в стране приветствовал новый отраслевой стандарт как способ защитить имидж своей продукции.

Объем экспорта японского виски в 2022 году оценивался в 370 миллионов долларов. Япония входит в топ-5 стран-производителей виски наряду с Шотландией, США, Канадой и Ирландией. С 2013 по 2023 год число лицензированных винокурен в стране удвоилось, писало Reuters. Несколько лет назад произведенный в стране односолодовый виски марки «Ямадзаки» был признан лучшим в мире.