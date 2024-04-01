Эксперт Кокорин: за последние 50 лет весна в России стала теплее на три градуса

С 1976 года весна в России стала теплее на три градуса, сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

При этом в стране весной теплеет интенсивнее, чем в другие времена года, указал он. Эксперт объяснил, что климат меняется в сторону потепления неравномерно. При этом чаще всего быстрее всего потепление происходит зимой, в частности в полярных широтах. Кокорин добавил, что, согласно прогнозам, в XXI веке на всей территории России зима по потеплению обгонит весну, но весна в настоящее время остается лидером.

Эксперт добавил, что изменения температуры рассчитываются Росгидрометом с 1976 года. Явное увеличение выбросов двуокиси углерода от промышленного производства также началось в 1970-х годах.

В Москве понедельник, 1 апреля, оказался на 2,5 градуса теплее дня, в который был установлен предыдущий рекорд. В полудню температура в столице достигла отметки в 20,3 градуса Цельсия.