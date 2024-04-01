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17:32, 1 апреля 2024Силовые структуры

Падение девочки в люк во время квеста в Москве попало на видео

СК возбудил уголовное дело после падения девочки в люк на квесте в Москве

Следователи возбудили уголовное дело в связи с падением девятилетней девочки в люк во время квеста в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России и предоставили видео с происшествием.

На кадрах видны дети, одна девочка падает в люк. Ей на помощь бросаются другие игроки.

Расследование ЧП проводится по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса РФ. По данным следствия, 30 марта 2024 года во время квеста, который проводился в торговом центре на улице Автозаводская, участница игры провалилась в открывшуюся нишу. Ее госпитализировали для проведения обследования. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Следователи изучают служебную документацию компании, проводящей квест, идет допрос сотрудников и участников игры.

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      Любовь Ширижик
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