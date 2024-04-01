Волочкова объяснила решение не ходить на «голую вечеринку»

Волочкова заявила, что предчувствовала скандал вокруг «голой вечеринки» Ивлеевой

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему она решила не ходить на «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор». Подробности она раскрыла в интервью для шоу «Алена, блин!», доступном на YouTube.

По словам балерины, у нее было предчувствие, что мероприятие выльется в скандал. «Я понимала, что будет какой-то вертеп, и мне просто это не нужно», — поделилась она, отметив, что получила приглашение на вечеринку.

Волочкова также вспомнила, что полтора года назад принимала у себя в гостях блогершу и ее команду, и после этого Ивлеева делала нелицеприятные заявления про балерину. «Я понимала, что будет какая-то пошлость, и видела, что она [Ивлеева] немножко скатывается. И может, мне этого и не простили, потому и было слито домашнее видео», — предположила артистка.

«Голая вечеринка» в столичном клубе «Мутабор» была организована блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года. Кадры с откровенными нарядами участников мероприятия вызвали широкое общественное возмущение.