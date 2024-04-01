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15:36, 1 апреля 2024Культура

Волочкова объяснила решение не ходить на «голую вечеринку»

Волочкова заявила, что предчувствовала скандал вокруг «голой вечеринки» Ивлеевой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему она решила не ходить на «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор». Подробности она раскрыла в интервью для шоу «Алена, блин!», доступном на YouTube.

По словам балерины, у нее было предчувствие, что мероприятие выльется в скандал. «Я понимала, что будет какой-то вертеп, и мне просто это не нужно», — поделилась она, отметив, что получила приглашение на вечеринку.

Волочкова также вспомнила, что полтора года назад принимала у себя в гостях блогершу и ее команду, и после этого Ивлеева делала нелицеприятные заявления про балерину. «Я понимала, что будет какая-то пошлость, и видела, что она [Ивлеева] немножко скатывается. И может, мне этого и не простили, потому и было слито домашнее видео», — предположила артистка.

«Голая вечеринка» в столичном клубе «Мутабор» была организована блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года. Кадры с откровенными нарядами участников мероприятия вызвали широкое общественное возмущение.

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