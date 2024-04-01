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15:27, 1 апреля 2024Культура

Волочкова ответила на вопрос об алкогольной зависимости

Анастасия Волочкова заявила, что у нее нет алкогольной зависимости

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на вопрос об алкогольной зависимости. Интервью с ней доступно на YouTube-канале «Алена, блин!».

Танцовщица заявила, что не имеет зависимости и может обходиться без спиртного «совершенно спокойно».

«Хочу — пью свое просекко, хочу — не пью. У меня рука постоянно к алкоголю не тянется, так как, если бы она тянулась, я бы не смогла каждый божий день в балетном зале крутиться на пуантах по три часа», — отметила артистка.

Волочкова также добавила, что в последнее время вообще не употребляет алкоголь из-за напряженного графика.

Ранее российский певец Сергей Лазарев рассказал о причинах, по которым он отказался фотографироваться с Волочковой на красной дорожке премии «Золотой граммофон».

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      Анастасия Астахова
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