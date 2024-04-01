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09:04, 1 апреля 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали три важных для здоровья сердца продукта

Врачи Гандельман и Малышева назвали рисовые отруби полезным для сердца продуктом

Фото: Paul Williams / Funkystock / Globallookpress.com

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление рисовых отрубей, спирулины и льняного семени снижает риск развития сердечной недостаточности. Выпуск, в котором врачи назвали три важных для здоровья сердца продукта, доступен на сайте телеканала.

Кардиолог рассказал, что сердечно-сосудистая система повреждается из-за нехватки витамина B1. «При дефиците витамина B1 у нас развивается сердечная недостаточность», — отметил Гандельман.

Очень богатыми витамином B1 продуктами врачи назвали рисовые отруби, спирулину и льняное семя. «Витамин B1 мы не синтезируем, поэтому его надо съесть с какой-то едой», — подчеркнула Малышева и рекомендовала включить в рацион перечисленные продукты.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вопреки распространенным представлениям отсутствие болей в сердце не говорит о здоровье этого органа. По словам медика, в некоторых случаях боль в сердце может отсутствовать даже при серьезных проблемах.

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      Олег Давыдов
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