Врачи Гандельман и Малышева назвали рисовые отруби полезным для сердца продуктом

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление рисовых отрубей, спирулины и льняного семени снижает риск развития сердечной недостаточности. Выпуск, в котором врачи назвали три важных для здоровья сердца продукта, доступен на сайте телеканала.

Кардиолог рассказал, что сердечно-сосудистая система повреждается из-за нехватки витамина B1. «При дефиците витамина B1 у нас развивается сердечная недостаточность», — отметил Гандельман.

Очень богатыми витамином B1 продуктами врачи назвали рисовые отруби, спирулину и льняное семя. «Витамин B1 мы не синтезируем, поэтому его надо съесть с какой-то едой», — подчеркнула Малышева и рекомендовала включить в рацион перечисленные продукты.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вопреки распространенным представлениям отсутствие болей в сердце не говорит о здоровье этого органа. По словам медика, в некоторых случаях боль в сердце может отсутствовать даже при серьезных проблемах.