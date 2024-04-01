Врачи раскрыли снижающую риск инсульта полезную привычку

Врач Гандельман заявил, что смех снижает риск инсульта

Кардиолог Герман Гандельман, а также аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что смех снижает риск инсульта. Выпуск, в котором врачи раскрыли уменьшающую риск недуга полезную привычку, доступен на сайте телеканала.

«Смех снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Гандельман. По словам специалистов, риск развития инсульта у людей, которые часто смеются, также гораздо ниже.

Продеус добавил, что привычка много смеяться помогает усиливать иммунитет слизистой полости рта и увеличивать концентрацию антител в слюне. «Антитела могут атаковать вирусы и бактерии, которые могут прийти в нашу носоглотку, после этого, соответственно, они просто нас не победят, и мы не заболеем», — объяснил иммунолог.

Ранее Герман Гандельман и терапевт Елена Малышева сообщили, что употребление рисовых отрубей, спирулины и льняного семени снижает риск развития сердечной недостаточности, так как эти продукты богаты витамином B1.