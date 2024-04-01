Выплаты за задержки рейсов в России выросли в разы
Штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов выросли до 100 рублей в час
В России в четыре раза выросли штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов. Нововведение начало действовать с 1 апреля, сказано в тексте соответствующего закона.
Сборы увеличились с 25 до 100 рублей за каждый час задержки. При этом итоговая выплата пассажирам не может превышать половины стоимости билета.
Уточняется, что перевозчики не обязаны платить штрафы, если перенос рейса был связан с поломкой самолета или другими обстоятельствами, не зависящими от компании.
Чтобы получить деньги за задержку вылета, пассажиры должны обратиться с заявлением в адрес перевозчика.
Кроме того, с 1 апреля в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор. Он составит 100 рублей с туриста за каждые сутки.