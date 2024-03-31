В Санкт-Петербурге рассказали о начале взимания курортного сбора

Курортный сбор начнут собирать на территории Санкт-Петербурга с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года с туристов, посещающих Санкт-Петербург, начнут взимать курортный сбор, который составит 100 рублей с человека за каждые сутки. Об этом напоминает ТАСС.

«Собранные средства пойдут на строительство и содержание объектов туристической инфраструктуры города», — указали в информационном агентстве. При этом необходимую сумму совершеннолетние туристы будут оплачивать при заселении в гостиницы, однако в стоимость номера сбор сразу включаться не будет.

Закон о введении курортного сбора губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал еще в июле 2023 года. Его действие началось 1 октября прошлого года, но первые шесть месяцев величина сбора была нулевой. При этом проживающие в городе студенты, которые обучаются в петербургских вузах, сборы платить не будут.

Подобные законы в качестве эксперимента принимались для Республики Крым, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Они действовали в 2018-2022 годах и за исключением Крыма были продлены до 2024 года. Размер сбора на данный момент составляет 100 рублей для Ставрополья, 50 рублей — для Алтайского края и от 30 до 50 рублей — для Кубани.

Ранее раскрыли влияние курортного сбора Бали на российских туристов. Вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма Артур Мурадян подчеркнул, что интерес россиян к отдыху на этом острове не изменился.