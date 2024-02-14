Раскрыто влияние нового курортного сбора на Бали на россиян

Вице-президент АТОР: новый курортный сбор на Бали не повлияет на интерес россиян

Введенный на Бали новый курортный сбор никак не повлияет на интерес российских туристов к отдыху в стране. Такое мнение раскрыл в беседе с «Российской газетой» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

По словам специалиста, курортный сбор вводится во многих государствах для всех иностранцев. Более того, на Бали его сумма совсем маленькая, отметил он.

Ранее стало известно, что власти индонезийского острова Бали введут новый налог для туристов с 14 февраля 2024 года. Уточняется, что прибывших на курорт иностранцев обяжут платить единоразовый въездной налог, сумма которого составит 9,5 доллара (866 рублей) на человека. По данным туроператора Space Travel, произвести оплату можно будет двумя способами — онлайн через специальное приложение либо наличными или картой в аэропорту Денпасар.