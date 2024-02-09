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15:28, 9 февраля 2024Путешествия

Туристов обяжут платить новый налог на Бали

АТОР: с 14 февраля власти Бали обяжут туристов платить въездной налог

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Власти индонезийского острова Бали введут новый налог для туристов с 14 февраля 2024 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что прибывших на курорт иностранцев обяжут платить единоразовый въездной налог, сумма которого составит 9,5 доллара (866 рублей) на человека. По данным туроператора Space Travel, произвести оплату можно будет двумя способами — онлайн через специальное приложение либо наличными или картой в аэропорту Денпасар.

В первом случае, предупреждают эксперты, использовать можно только карты Visa и Mastercard. Оплатить сбор с UnionPay не получится.

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«Для оплаты в аэропорту наличными (по имеющейся информации, на специальной стойке) или картой необходимо предъявить паспорт, оплатить налог и получить QR-код для дальнейшего предъявления в пунктах проверки», — заключили в Space Travel.

Ранее сообщалось, что жалобы на российских туристов, пребывающих на Бали, часто обусловлены политической конъюнктурой. При этом, по словам посла России в Индонезии Людмилы Воробьевой, большая часть находящихся на популярном курортном острове россиян — законопослушные граждане, которые не нарушают местные традиции и обычаи.

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      Зарина Дзагоева
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