В Санкт-Петербурге введут курортный сбор
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора для туристов на территории города. Об этом пишет его пресс-служба.
Отмечается, что сбор начнет взиматься с 1 апреля 2024 года. «Законом водится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице) составит на одного человека <...> 100 рублей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что средства, вырученные при сборе, в будущем направят на создание комфортных условий и развития туристической отрасли.
Также стало известно, что сам закон вступит в силу уже 1 октября 2023 года, однако до 1 апреля 2024 года путешественники не будут оплачивать сбор.
Ранее в мае сообщалось, что в популярном курортном городе Казахстана, Актау, введут туристический сбор для иностранных туристов, в том числе россиян. Ставку для въезжающих в страну иностранцев утвердили местные депутаты.