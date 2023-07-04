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13:03, 4 июля 2023Путешествия

В Санкт-Петербурге введут курортный сбор

Губернатор Петербурга подписал закон о введении курортного сбора с 1 апреля 2024 года

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора для туристов на территории города. Об этом пишет его пресс-служба.

Отмечается, что сбор начнет взиматься с 1 апреля 2024 года. «Законом водится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице) составит на одного человека <...> 100 рублей», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе пояснили, что средства, вырученные при сборе, в будущем направят на создание комфортных условий и развития туристической отрасли.

Также стало известно, что сам закон вступит в силу уже 1 октября 2023 года, однако до 1 апреля 2024 года путешественники не будут оплачивать сбор.

Ранее в мае сообщалось, что в популярном курортном городе Казахстана, Актау, введут туристический сбор для иностранных туристов, в том числе россиян. Ставку для въезжающих в страну иностранцев утвердили местные депутаты.

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    Фариза Бацазова
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