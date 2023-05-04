В Казахстане введут туристический сбор для россиян

«Хабар 24»: в казахстанском Актау введут туристический сбор для иностранных туристов

В популярном курортном городе Казахстана, Актау, введут туристический сбор для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает «Хабар 24».

Ставку для въезжающих в страну иностранцев утвердили местные депутаты. Она будет составлять один процент от стоимости пребывания. По данным издания, полученные средства планируется потратить на проведение фестивалей и других мероприятий, связанных с туристической сферой, установку дополнительных биотуалетов и выпуск рекламных брошюр.

«С учетом того, что в последнее время количество туристов, приезжающих в регион, увеличилось, в казну придет огромное количество денег», — заявила депутат городского совета Гульмира Абишева.

Отмечается, что подобный сбор будет взиматься через гостиницы или туристические компании. Решение властей Актау вступит в силу через десять дней.

В апреле стало известно, что власти Таиланда в очередной раз отложили введение туристического сбора с прибывающих в страну иностранцев. Введение нового налога в размере 300 бат (710 рублей) для путешественников, въезжающих в популярную курортную страну Азии по воздуху, суше или морю, переносится с июня на сентябрь 2023 года.

