В Таиланде отложат введение туристического сбора из-за жалоб авиакомпаний

Pattaya Mail: введение туристического сбора в Таиланде переносится на сентябрь 2023 года

Власти Таиланда в очередной раз отложили введение туристического сбора с прибывающих в страну иностранцев. Об этом пишет газета Pattaya Mail.

Введение нового налога в размере 300 бат (710 рублей) для путешественников, въезжающих в популярную курортную страну Азии по воздуху, суше или морю, переносится с июня на сентябрь 2023 года. «Это пятая задержка введения туристического сбора с момента первого обсуждения этой идеи в 2018 году», — пишет издание.

Отмечается, что подобный перенос связан в том числе с недовольством со стороны авиакомпаний. Перевозчики жалуются на проблемы реализации сбора, поскольку при его взимании необходимо отсеивать граждан королевства и некоторых экспатов, что в целом очень непросто. Более того, до сих пор не решена проблема сбора средств на сухопутных границах и во время поездок по воде, в том числе на круизных лайнерах.

В Министерстве туризма и спорта Таиланда напомнили, что большая часть предполагаемого налога пойдет на развитие туристической инфраструктуры, а 10-17 процентов — на частичное покрытие медицинских расходов туристов во время отдыха в стране. Предполагается, что деньги можно будет потратить на компенсацию в случае ДТП с многочисленными жертвами или кремацию.

Ранее в апреле власти Таиланда пригрозили путешественникам тюрьмой за ввоз фруктов в страну без специального разрешения. По информации Минсельхоза королевства, иностранцам, нарушающим Закон о карантине растений, грозит штраф в размере 20 тысяч бат (примерно 48 тысяч рублей) или тюремное заключение сроком на один год.