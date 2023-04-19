Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:04, 19 апреля 2023Путешествия

В Таиланде отложат введение туристического сбора из-за жалоб авиакомпаний

Pattaya Mail: введение туристического сбора в Таиланде переносится на сентябрь 2023 года

Фото: Sara Dubler / Unsplash

Власти Таиланда в очередной раз отложили введение туристического сбора с прибывающих в страну иностранцев. Об этом пишет газета Pattaya Mail.

Введение нового налога в размере 300 бат (710 рублей) для путешественников, въезжающих в популярную курортную страну Азии по воздуху, суше или морю, переносится с июня на сентябрь 2023 года. «Это пятая задержка введения туристического сбора с момента первого обсуждения этой идеи в 2018 году», — пишет издание.

Материалы по теме:
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022

Отмечается, что подобный перенос связан в том числе с недовольством со стороны авиакомпаний. Перевозчики жалуются на проблемы реализации сбора, поскольку при его взимании необходимо отсеивать граждан королевства и некоторых экспатов, что в целом очень непросто. Более того, до сих пор не решена проблема сбора средств на сухопутных границах и во время поездок по воде, в том числе на круизных лайнерах.

В Министерстве туризма и спорта Таиланда напомнили, что большая часть предполагаемого налога пойдет на развитие туристической инфраструктуры, а 10-17 процентов — на частичное покрытие медицинских расходов туристов во время отдыха в стране. Предполагается, что деньги можно будет потратить на компенсацию в случае ДТП с многочисленными жертвами или кремацию.

Ранее в апреле власти Таиланда пригрозили путешественникам тюрьмой за ввоз фруктов в страну без специального разрешения. По информации Минсельхоза королевства, иностранцам, нарушающим Закон о карантине растений, грозит штраф в размере 20 тысяч бат (примерно 48 тысяч рублей) или тюремное заключение сроком на один год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
Китай заявил об укреплении доверия к Армии России
Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot
В МИД России заявили о перерождении киевского режима в неонацистскую диктатуру
Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины
Общественник Бородин отреагировал на иск актера Козловского
Россиянам раскрыли меню для красивой кожи
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве
Приговор депутату Яшину за фейки про российскую армию признан законным
Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.