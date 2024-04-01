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18:02, 1 апреля 2024Силовые структуры

Бывшего гендиректора российского стадиона заключили под стражу за растрату

Суд арестовал экс-гендиректора «СКА Арены» Забирана в Петербурге за растрату

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы заключил под стражу бывшего гендиректора хоккейного стадиона «СКА Арена» Игоря Забирана, проходящего по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения.

Дело Забирана связано с уголовным преследованием бывшего вице-губернатора Петербурга по ЖКХ Владимира Лавленцева, пишет «Фонтанка». Его арестовали по делу о мошенничестве в размере 2,3 миллиарда рублей.

11 февраля на арене СКА был установлен рекорд посещаемости всей КХЛ. Матч СКА против «Сочи» на новой арене в Санкт-Петербурге посетил 21 481 зритель.

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      Любовь Ширижик
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