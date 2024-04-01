Бывшего гендиректора российского стадиона заключили под стражу за растрату

Суд арестовал экс-гендиректора «СКА Арены» Забирана в Петербурге за растрату

Мещанский суд Москвы заключил под стражу бывшего гендиректора хоккейного стадиона «СКА Арена» Игоря Забирана, проходящего по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения.

Дело Забирана связано с уголовным преследованием бывшего вице-губернатора Петербурга по ЖКХ Владимира Лавленцева, пишет «Фонтанка». Его арестовали по делу о мошенничестве в размере 2,3 миллиарда рублей.

11 февраля на арене СКА был установлен рекорд посещаемости всей КХЛ. Матч СКА против «Сочи» на новой арене в Санкт-Петербурге посетил 21 481 зритель.